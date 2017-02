El campo de la La Antoniana ya estará operativo en abril

El campo de fútbol de La Antoniana, en donde juega el Independiente, estará listo en abril. Las obras de remodelación comenzarán la próxima semana y el Ajuntament de Palma invertirá 268.000 euros en la instalación de césped artificial y en el resto de mejoras que necesita la instalación.

En un comunicado de prensa, el Instutitut Municipal de l'Esport (IME) ha incidido en que además se instalará un nuevo sistema de iluminació, contecnología led, que permitirá reducir el gasto energético en más de un 70%. Cabe recordar que la instalación es propiedad de la UIB (Universitat de les Illes Balears), pero que se firmó un convenio para su cesión al Ajuntament de Palma por un periodo de 15 años.

La reforma integral del camp de La Antoniana estarà enllestida per primavera

L’Ajuntament invertirà 268.339 euros en dotar aquest camp de gespa artificial, xarxes de protecció de 7,5 metres, un nou drenatge i noves banquetes i porteries

El nou sistema d’il·luminació Led amb 40 projectors permetrà reduir el consum energètic en un 73%

Hila: “Em vaig comprometre a principi de legislatura que aquest camp deixaria de ser terra i passaria a ser un camp de gespa com toca i hem complit”

Palma, 09 de febrer

El batle de Palma, Jose Hila, juntament amb la regidora d’Educació i Esports, Susanna Moll i el gerent de l’IME José M. González, han visitat avui el camp de La Antoniana i han explicat allà la reforma integral que començarà la setmana que ve i que es preveu que estigui enllestida per primavera.

Hila ha volgut recordar que aquesta fou una de les seves promeses a inici de la legislatura. “ Quan vaig començar la legislatura em vaig comprometre a que aquest camp deixaria de ser un camp de terra per ser un camp de gespa com toca i hem complit, i venim a donar mostra del compliment de la paraula donada”, ha dit.

El batle ha posat èmfasi en que ara es “repara una injustícia”. “És molt simbòlic que no hi hagués diners per fer un camp de gespa al costat del Palma Arena que costà milions d’euros”, ha remarcat.

L’Ajuntament invertirà en aquest camp un total de 268.339 euros. Amb aquesta inversió es respon a una reclamació històrica del club de futbol de El Independiente i es crea en aquest barri un referent esportiu per als veïns i veïnes del Camp Redó, com a eina de participació i inclusió social.

L’empresa adjudicatària de les obres és Mondo Ibérica SA i el pressupost del projecte prové de fons de la Llei de Capitalitat.

Aquesta inversió millorar els següents elements:

Nou sistema d’il·luminació Led que permet un estalvi energètic d’un un 73%. Així, es susbstituïran els 32 projectors de 1000 W actuals per 40 projectors LED de 210 W d’alt rendiment. Aquest serà el primer cap de fútbol 11 amb tota la il·luminació Led de Palma.

Instal·lació de gespa i acondicionament del camp: es substiuirà la terra existent per gespa artificial

Drenatge: nou sistema de drenatge format per dues canaletes de formigó que recorren tota la longitud del camp.

Millora dels murs de separació entre el camp i els vestuaris.

Xarxes de protecció: s’instal·laran postes troncocònics de 7,5 metres quadrats per tal d’evitar la pèrdua de pilotes.

Un dels aspectes a destacar d’aquest projecte és el fet que a l’obra s’emprarà un material anomenat “zahorra” format per àrids no triturats, cosa que ha permès reduir de forma molt notable els costos de l’obra.

Cessió de la UIB

Cal recordar que el batle de Palma, José Hila, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, varen signar un conveni ara fa un any que féu possible la cessió a Cort per part de la UIB del camp de futbol de l'Antoniana per un període de 15 anys, prorrogable fins a 20.

El conveni dóna a l'Ajuntament la possibilitat de fer totes les millores que necessita el club Independiente de Camp Redó, com és la gespa, i assumir els costs de manteniment de la instal·lació.

