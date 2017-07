Brandon Thomas es nuevo jugador del Rennes francés

Brandon Thomas jugará las próximas tres temporadas en el Stade Rennais (Rennes) de la Primera División francesa. El Mallorca ha traspasado al delantero mallorquín por una cantidad cercana a los 3 millones de euros. El atacante es el segundo jugador de Balears que jugará esta campaña en la Liga 1, ya que el centrocampistra Sergi Darder lo hace en el Olympique de Lyon.

Le club espagnol du RDC Mallorca et le Stade Rennais F.C. se sont mis d’accord pour le transfert de l’attaquant Brandon Thomas Llamas. Âgé de 22 ans, il s’est engagé jusqu'en juin 2020.



Son club relégué en troisième division espagnole, il était suivi de près par de nombreuses écuries de Liga, Brandon Thomas Llamas a décidé de poursuivre sa carrière en France. Le prometteur et talentueux attaquant, natif de Santanyí, s’est engagé pour trois ans avec le Stade Rennais F.C. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 39 matchs de Liga B la saison dernière, Brandon va désormais se frotter à la Ligue 1.



Bienvenido Brandon !



Les premiers mots de Brandon Thomas Llamas :

« Les dirigeants m’ont vraiment fait part de leur confiance, ils croient en moi. Le Stade Rennais F.C. est pour moi un très bon club du championnat de France. Sur les dix dernières années, le club s’est montré régulier et a réalisé de bonnes saisons, c’est une vraie opportunité pour moi. »





>> Fiche du joueur <<

Nom complet : Brandon Thomas Llamas

Nationalité : Espagnole

Date de naissance : 4 février 1995 à Santanyí (Espagne)

: 1,73 m

Poids : 71 kg : Attaquant

-----

Son parcours en deuxième division espagnole :

• 2016-2017 : 39 matchs – 12 buts

• 2015-2016 : 29 matchs – 6 buts

• 2014-2015 : 3 matchs – 1 but

• 2013-2014 : 2 match

LA PREMIÈRE INTERVIEW DE BRANDON

Désormais joueur du Stade Rennais F.C., Brandon passera une batterie de tests physiques ce lundi et sera dés mardi sur les terrains avec ses nouveaux coéquipiers.



Pourquoi as-tu choisi Rennes ?

Les dirigeants m’ont vraiment fait part de leur confiance, ils croient en moi. Le Stade Rennais F.C. est pour moi un très bon club du championnat de France. Sur les dix dernières années, le club s’est montré régulier et a réalisé de bonnes saisons, c’est une vraie opportunité pour moi.



Est-il vrai que tu étais suivi par de nombreuses formations de Liga ?

Je suis jeune et j’ai marqué 12 buts en Liga B la saison passée, plusieurs clubs étaient intéressés mais après concertation avec mon agent, on a jugé que seul le Stade Rennais était capable de m’offrir la progression que je recherche.



Tu suivais la Ligue 1 auparavant ?

Je regarde parfois les clubs français qui disputent les coupes d’Europe. La Ligue 1 est très attractive. Je sais qu’Ousmane Dembélé a joué à Rennes avant de partir à Dortmund. Je sais aussi que je vais jouer avec Yoann Gourcuff. Ces grands noms prouvent la qualité et le potentiel du club.



Quel est ton poste de prédilection sur le terrain ?

Je peux jouer à gauche ou à droite mais je reste quand même plus à l’aise en pointe. C’est là que je suis le plus efficace.



Qu’espères-tu cette saison au Stade Rennais F.C. ?

Je suis très heureux d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière. Je veux vite m’intégrer avec mes nouvelles couleurs. La France est un beau pays et on ne m’a dit que du bien de la région. J’ai hâte de découvrir Rennes et la Bretagne, l’accueil jusqu’ici est super. Je sais qu’on y mange très bien (rires). Je sais qu’il fera plus froid qu’en Espagne mais je m’adapterai. Sur le terrain, je vais tout donner comme j’ai l’habitude de le faire pour le collectif. J’espère que l’on sera capable de rivaliser avec les équipes qui jouent l’Europe.

