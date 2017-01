Lorenzo se muestra ambicioso en su presentación con Ducati

Jorge Lorenzo se ha mostrado ambicioso en su primer día como piloto oficial de Ducati. El piloto mallorquín ha asegurado, en el acto de prsentación del equipo que competirá en el Mundial 2017 de motociclismo en la categoría de MotoGP, que "cuando has tenido la suerte de ser campeón del mundo lo único que quieres es repetir".

"Estoy más nervioso que en las carreras, es un día muy especial para mí”, aseguró un feliz y contento Lorenzo, que se expresó en italiano.

Presentado el Ducati Team 2017 en el Auditorio Ducati de Bolonia

En el Auditorio Ducati de Borgo Panigale se ha presentado el Ducati Team 2017 y se ha descubierto el diseño de la nueva Desmosedici GP, la moto con la que los pilotos oficiales Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso participarán en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2017.

“Ducati se encuentra hoy en día en una posición muy buena: el año 2016 ha sido el séptimo año consecutivo en crecimiento y nos ha permitido alcanzar un nuevo récord de ventas, con 55.400 motos entregadas a nuestros clientes de todo el mundo” – ha dicho al inicio de la presentación Claudio Domenicali, el Consejero Delegado de Ducati Motor Holding – Somos una empresa sólida, que se caracteriza por la pasión y la creatividad típica de una empresa italiana, pero también estamos dotados de una buena organización y disciplina. Una empresa donde las carreras tienen un significado especial. No se trata solo de marketing, la competición es realmente la pasión más fuerte que tenemos todos los ducatistas.

Estamos muy satisfechos de los progresos que se han hecho desde finales de 2013 con la llegada del ingeniero Dall’Igna, porqué hemos pasado de estar detrás de las posiciones delanteras a ganar dos carreras el año pasado.

Gracias a nuestra sólida situación y a las perspectivas de crecimiento que tenemos, hemos decidido, de acuerdo con nuestro principal accionista, poner todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios en Ducati Corse para traer de vuelta el Mundial a Italia.

Sabemos que será muy complicado y que no somos los favoritos en el 2017, pero tenemos la pasión, la determinación y la energía para intentarlo. Tenemos un equipo técnico de alto nivel, la experiencia en el desarrollo de la técnología necesaria, dos pilotos muy fuertes y un grupo de patrocinadores y socios que comparten con nosotros este emocionante desafío. De parte de los ducatistas y de todos los fans solo puedo desear mucha suerte a Gigi y a todo el equipo de Ducati.

Luigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, ha añadido: “Tras acabar la temporada 2016 de una manera positiva, ya estamos listos para empezar una nueva temporada. Nos hemos organizado todavía mejor y de manera más eficaz y por primera vez tuvimos la moto preparada en los test de Valencia. Para seguir avanzando en el desarrollo de la moto hemos programado una serie de actividades que empezarán la próxima semana con nuestros pilotos colaboradores, Michele Pirro y Casey Stoner, y seguiremos en los días posteriores con nuestros pilotos oficiales. Hasta el Gran Premio de Qatar no veremos la moto real de 2017. Sabemos que nuestros rivales serán muy agresivos, pero tenemos a Jorge Lorenzo y a Andrea Dovizioso en el equipo y esto nos da la confianza necesaria para seguir trabajando en nuestros objetivos. No será fácil ganar contra nuestros adversarios y no salimos como favoritos, pero trataremos y daremos el máximo para obtener los resultados que esperan y desean nuestros fans”

Jorge Lorenzo (piloto Ducati Team): “La primera impresión que he tenido nada más llegar a Ducati ha estado que todos los trabajadores son apasionados de su trabajo y sienten un gran orgullo de pertenecer a esta histórica y prestigiosa marca. Estamos todos impacientes para empezar esta nueva aventura y a pesar de que no podemos prometer nada, disponemos del potencial necesario para crear una moto competitiva y aspirar a los resultados que todos queremos. Gracias por todos los mensajes de bienvenida que he recibido por parte de los ducatistas estas últimas semanas. Estoy cargado de ilusión e intentaré dar el máximo”.

Andrea Dovizioso (piloto Ducati Team): “Esta es mi quinta temporada en Ducati y tengo grandes expectativas. Después de cuatro años de mucho trabajo, podemos decir que realmente somos competitivos y nuestro objetivo no debe ser otro que luchar por el Campeonato. Estoy muy contento de darle la bienvenida a Jorge a la familia Ducati. Estoy seguro que vamos a trabajar muy bien juntos”.

En los próximos días el Ducati Team viaja hasta Malasia donde realizarán los primeros test de pretemporada, del 30 de enero al 1 de febrero, en Sepang.

Ducati Team Press