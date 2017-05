Mavi García, subcampeona de Europa de duatlón

La mallorquina Mavi García añadió una medalla más a su colección. Esta vez una plata en el Campeonato de Europa de dutalón, celebrado en Soria.

Emilio Martín consigue en Soria el título que le faltaba

El campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Soria se recordará como uno de los más vibrantes vividos hasta ahora, y no sólo por la medalla de oro lograda por el onubense Emilio Martín o por la de plata conseguida por Mavi García, sino también por el apoyo incondicional del masivo púbico asistente a pesar de que la climatología no acompaño. Y que llevó en volandas a nuestros duatletas hasta la línea de meta, consiguiendo varias medallas continentales para la Federación Española de Triatlón y el deporte nacional.

La medalla de oro de Emilio suponía cerrar el trébol de títulos al que puede aspirar en duatlón, ya que el título de Campeón de Europa era el único que le quedaba por conseguir tras lograr dos mundiales y varios campeonatos de España. De esta, forma, y en casa, el título que más se le resistía hasta ahora se sumará a su vitrina en Huelva. Y es que parece que Soria es talismán para él, ya que fue en esta misma ciudad donde logró su primer campeonato de España de Duatlón en 2011, en lo que fue su debut en esta competición.

Los últimos cinco kilómetros de carrera a pie fueron decisivos para saber qué tres duatletas subirían al podio, ya que eran cuatro los deportistas que dejaban sus bicis en la segunda transición, y uno de ellos se iba a quedar sin el ansiado metal. Emilio perdió unos segundos es la T2 y puso a los espectadores el corazón en un puño, pero su último 5.000 a pie fue demoledor. Por el paso del kilómetro 2,5 ya se anunciaba por megafonía que había tomado la cabeza de la carrera, y cuando afrontó la línea de meta de la Plaza Mariano Granados en primer lugar se vino abajo. Por detrás, los franceses Benoit Nicolas y Yohan Le Berre se tenían que conformar con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Plata para Mavia García

En la prueba Élite femenina, la balear Mavi García tuvo que asumir el peso de la carrera en la persecución a la francesa Sandra Levenez, que puso tierra de por medio respecto al resto de duatletas desde los primeros kilómetros a pie. De hecho cogió la bicicleta con 50 segundos de ventaja. Por detrás Mavi intentó que sus compañeras pasaran al relevo, pero al ver que las diferencias con la francesa iban creciendo y que no la ofrecían mucha colaboración decidió saltar del grupo y marcharse en solitario. Finalmente, Levenez logró la medalla de oro con poco más de minuto y medio de ventaja sobre Mavi, que fue recibida con el calor del público al cruzar la línea de meta en segunda posición. Tercera fue la joven francesa Lucie Picard, que además lograba el título europeo sub 23.

Emilio Martín puso el broche de oro a una jornada en la que se lograron cinco medallas en las competiciones Élite y Sub 23. En la prueba anterior, la balear Mavi García consiguió una medalla de plata muy luchada, y en Sub 23, Noelia Juan y Laura Gómez lograban plata y bronce, respectivamente. En la prueba sub 23 masculina, Javier Martín también lograba la medalla de plata, luchando por el oro hasta el final de la carrera.

La expedición española de paratriatlón también sumó una buena cantidad de medallas, en unas carreras en las que se echó en falta más participación extranjera, con sólo cuatro participantes no españoles. El mérito de estos deportistas es estar en la línea de salida y competir, pero seguro que los nuestros hubieran querido poder medirse con más paratriatletas venidos de fuera. ¡Enhorabuena para todos, y en especial para los 18 medallistas en Soria!

FETRI